中美审计监管之争令会计师事务所左右为难

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月2日电（记者 Dena Aubin）---全球会计公司均富国际(Grant Thornton International)执行长Ed Nusbaum表示，如果该公司在中国的审计师将审计文件呈交美国监管机构，或将在中国面临牢狱之灾，因此必须拒绝这样的要求。
均富国际许多业务在中国市场，目前在中国的审计师尚未被要求向美国监管当局呈交审计文件，但Nusbaum说：“我们当然为此做好了准备，我们预计一定会碰到这种事。”
Nusbaum接受路透采访时表示，中美两国审计监管当局在信息共享方面存在争议，这令从事审计业务的公司左右为难。
美国当局正尽力取得有关文件，以便调查在美国上市的中资公司可能存在的欺诈行为，但审计业者因担心违反中国保密法规，对美方要求持抵制态度。
Nusbaum说道，“如果违反美国证券交易委员会（SEC）规定，可能在美国坐牢；如果违反（中国）财政部规定，我担心又会被投入中国监狱。”
今年9月，美国SEC曾向法庭申请，责令德勤中国分支提供与东南融通LGFTY.PK涉嫌会计欺诈行为有关的文件。德勤则表示，需要取得中国当局批准，才能呈交文件。
会计业专家表示，其他审计公司迟早也会陷入类似的两难境地。
Nusbaum称，在美国上市的中国公司曝出一系列会计丑闻後，美国SEC和司法部发起了广泛调查，中国当局也要求审计公司提高审计质量。
他说：“我们与中国政府打过很多次交道，他们表示希望‘零缺陷’。”
均富国际业务遍及逾100个国家，是世界六大会计师事务所之一。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。