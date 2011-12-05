《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--国际油价12月重拾涨势,三地原油变化率直逼4%的红线.业界认为,接下来三地变化率仍将顺势走高,预计国内成品油调价窗口将於12月中下旬打开.不过,由於国际原油价格将维持震荡局面,调价窗口开启仍有不确定性.
**新京报**
--上市公司高管抛售"疯狂".据深圳证券信息公司数据,11月份上市公司高管减持量超过1亿股,创下年内新高.
**东方早报**
--摩根大通(JPM.N)中国区董事总经理龚方雄认为,现在中国A股市场确实太低迷.假如中国经济仍能保八,银行的金融板块的盈利成长能保证在15%以上,净资产回报率能达到15%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 林高丽
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。