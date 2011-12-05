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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 10:56 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月5日(II)

**经济参考报**

--国际油价12月重拾涨势,三地原油变化率直逼4%的红线.业界认为,接下来三地变化率仍将顺势走高,预计国内成品油调价窗口将於12月中下旬打开.不过,由於国际原油价格将维持震荡局面,调价窗口开启仍有不确定性.

**新京报**

--上市公司高管抛售"疯狂".据深圳证券信息公司数据,11月份上市公司高管减持量超过1亿股,创下年内新高.

**东方早报**

--摩根大通(JPM.N)中国区董事总经理龚方雄认为,现在中国A股市场确实太低迷.假如中国经济仍能保八,银行的金融板块的盈利成长能保证在15%以上,净资产回报率能达到15%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 林高丽

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