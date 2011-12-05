〔英国经济〕第四季制造业产出为近两年来最弱,明年料仅成长0.9%--EEF

路透伦敦12月5日电---英国工程雇主联合会(EEF)周一公布的一份调查显示,英国制造业产出增速为近两年以来的最弱水平,并预计明年初产出将会停滞,受欧元区相关忧虑和国内需求不佳影响.

EEF将2012年制造业增长预估从9月的2.2%下调至0.9%,指称全球经济造成强劲阻力.

调查显示,第四季有净12%的制造业者表示产出增加,低於第三季的27%,并创2010年初以来的最弱水准.

截止到12月的三个月新订单差值降至4%,低於第三季的23%,亦是去年第一季以来的最低.

"短期信心几乎丧失殆尽,"EEF首席分析师Lee Hopley在声明中称,"由於对全球经济成长的忧虑加剧,今年下半年浮现的谨慎迹象显然变得更加牢固."

英国明年初将回到衰退的担忧,以及欧债危机的不确定性,已削弱了制造业的信心.

未来三个月预期增产的制造业者差值从第三季的22%降至零.出口差值降至2009年第三季以来的最低.

EEF表示,所有制造业部门均受创,其中金属产品、电器和电子制造商受到的冲击最大.

第四季反映制造商雇聘意向的差值相对稳定,从前季的20%降至18%.但下一季度的差值只有5%.

有453家企业参与调查,调查於11月3-23日期间进行.(完)