〔英国经济〕第四季制造业产出为近两年来最弱,明年料仅成长0.9%--EEF

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦12月5日电---英国工程雇主联合会(EEF)周一公布的一份调查显示,英国制造业产出增速为近两年以来的最弱水平,并预计明年初产出将会停滞,受欧元区相关忧虑和国内需求不佳影响.
EEF将2012年制造业增长预估从9月的2.2%下调至0.9%,指称全球经济造成强劲阻力.
调查显示,第四季有净12%的制造业者表示产出增加,低於第三季的27%,并创2010年初以来的最弱水准.
截止到12月的三个月新订单差值降至4%,低於第三季的23%,亦是去年第一季以来的最低.
"短期信心几乎丧失殆尽,"EEF首席分析师Lee Hopley在声明中称,"由於对全球经济成长的忧虑加剧,今年下半年浮现的谨慎迹象显然变得更加牢固."
英国明年初将回到衰退的担忧,以及欧债危机的不确定性,已削弱了制造业的信心.
未来三个月预期增产的制造业者差值从第三季的22%降至零.出口差值降至2009年第三季以来的最低.
EEF表示,所有制造业部门均受创,其中金属产品、电器和电子制造商受到的冲击最大.
第四季反映制造商雇聘意向的差值相对稳定,从前季的20%降至18%.但下一季度的差值只有5%.
有453家企业参与调查,调查於11月3-23日期间进行.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选