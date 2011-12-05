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债券 | 2011年 12月 5日 星期一 10:22 BJT

〔中国新债〕桂林旅游周四将发行2.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月5日电---中国桂林旅游股份有限公司(000978.SZ)周一公告称,将於周四(8日)簿记建档
发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.
 
  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 桂林旅游       5       2.5       1  12/8簿记建档   工商银行     AA-        12/9      12/12
(000978.SZ)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 黄凯

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