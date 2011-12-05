〔路透调查〕日本公债多空动向指标劲扬,因欧债危机忧虑难以消除

路透东京12月5日电---周一公布的一份路透周度调查显示,日本公债市场的人气大幅改善,因预期欧盟领导人不大可能很快拿出一份有说服力的援救计划来解决债务危机,因此对於日本公债的避险需求将保持旺盛.

调查中的日本公债多空动向指标(bull-bear DI)劲升至正26,前次调查为负22.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.

调查显示,逾50%的市场人士预期日本公债收益率本周将下跌,24.5%认为会在区间交投或上升.

对53位市场参与者调查的预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周结束时料为1.050%JP10YT=POLL,上周五收於1.065%JP10YTN=JBTC.

10年期日本公债收益率上周升至1.090%的四个月高点,因疲弱的德国公债标售打击投资者信心,但全球主要央行周三联手行动,缓解银行业间融资紧张局面,日债收益率随之回落.

"主要央行采取联手行动後,市场的风险交易在上周末重燃,但基本面问题并未得到解决,"一位来自证券公司的受访者回覆道.

"收益率不大可能延续升势,(10年期日本公债收益率)处於1.1%水准时,买盘将会增强,"该受访者表示.

本次调查进行时间为从周五至周日2300GMT时.(完)