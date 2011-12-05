〔日本个股〕奥林巴斯隐瞒损失最高达17亿美元,不涉及有组织犯罪--消息(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京12月5日电---消息人士周一称,第三方调查小组发现日本奥林巴斯(7733.T)向投资者隐瞒了高达16.7亿美元的损失,但可能会指出没有证据表明账目隐瞒涉嫌有组织犯罪.
熟悉调查进展的消息人士称,调查小组还将决定,不建议对会计丑闻所涉公司高管提起刑事指控,报告仅会陈述事实,指控方面由奥林巴斯公司作出决定.
"那将由公司自行决定,"他说.
调查小组的报告最早将於周二发布,距离奥林巴斯被解雇的前执行长Michael Woodford向公众揭露该公司会计问题已将近两个月.
该消息提振奥林巴斯股价走坚3%,但投资者依然焦虑不安,其等待的不仅有调查小组的正式报告,还有警方、检控方及市场监管机构的联合调查结果.
该消息人士称,调查小组发现公司前副社长森久志(Hisashi Mori)及前内部审计师山田秀雄(Hideo Yamada)带头隐瞒损失,金额最高达1,300亿日圆(16.7亿美元).(完)
--编译 王兴亚; 审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。