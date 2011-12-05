〔中国个股〕明星电力拟转让华西证券2.74%股权,挂牌价格1.44亿元

路透北京12月5日电---中国四川明星电力股份有限公司(600101.SS)拟转让华西证券有限责任公司2.74%股权,在产权交易所的挂牌价格为1.44亿元人民币.

周五晚间刊登在上海联合产权交易所的公告显示,标的企业--华西证券的控股股东为泸州老窖股份有限公司(000568.SZ),持股比例34.85%.

前五大股东并包括,四川华能太平驿水电公司、四川剑南春(集团)、都江堰蜀电投资有公司和四川省宜宾五粮液酒厂,持股比例分别为12.83%、8.39%、7.9%和4.94%.

根据中国证券业协会提供数据显示,2010年度,华西证券以22亿元营业收入,排名证券公司营业收入第23名;以10亿元排名证券公司净利润第21位.公司拥有证券营业部近60家.(完)

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