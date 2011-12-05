〔中国个股〕明星电力拟转让华西证券2.74%股权,挂牌价格1.44亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月5日电---中国四川明星电力股份有限公司(600101.SS)拟转让华西证券有限责任公司2.74%股权,在产权交易所的挂牌价格为1.44亿元人民币.
周五晚间刊登在上海联合产权交易所的公告显示,标的企业--华西证券的控股股东为泸州老窖股份有限公司(000568.SZ),持股比例34.85%.
前五大股东并包括,四川华能太平驿水电公司、四川剑南春(集团)、都江堰蜀电投资有公司和四川省宜宾五粮液酒厂,持股比例分别为12.83%、8.39%、7.9%和4.94%.
根据中国证券业协会提供数据显示,2010年度,华西证券以22亿元营业收入,排名证券公司营业收入第23名;以10亿元排名证券公司净利润第21位.公司拥有证券营业部近60家.(完)
更多详情,请点选上海联合产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。