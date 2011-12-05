〔中国债市动态〕现券收益率小跌,存准率调降释放资金削弱到期量锐减冲击

路透上海12月5日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下跌.近期机构买气较旺,12月公开市场到期量严重萎缩,但存准率下调所释放的流动性依然能支撑买盘.由於前期收益率跌幅较大,预计未来下行空间有限.

华中一银行交易员表示,存款准备金率下调将释放接近4,000亿元人民币的资金,这足以削弱公开市场到期量锐减对市场造成的冲击.且临近年底,央行操作力度会较为温和,资金不会过紧.

"长端(收益率跌得)差不多了吧,10年国债3.44%已经非常低了.信用债短融还有点机会,"华南一券商交易员认为.

他并指出,上周利好消息公布後,现券收益率持续下跌.除非即将公布的通胀数据低於预期,否则收益率下跌的空间将逐渐收窄.

据路透统计显示,中国央行公开市场12月央票和正回购到期量合计为800亿元,较11月的3,250亿元环比大幅减少逾七成.[ID:nCN1251560]

中国银行间市场周一早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS持续下行,其中七天期品种跌势更为明显,今日为存准率下调起始日,流动性更趋宽裕,机构资金充足令融资意愿较弱,市场成交偏淡.[CN/CN]

从12月5日(周一)起,中国人民银行下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士预计,此次下调存准将释放3,500-4,000亿元资金.[ID:nCN1253422](完)