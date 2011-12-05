〔美国政经〕参议院民主党人将提出新的减税议案

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿12月4日电---美国参议院民主党人计划在周一提出新的延长薪资减税议案,因有迹象显示共和党领袖愿意做出妥协,以弥补减税对联邦财政收入的影响.
美国参议院预算委员会主席、民主党人康拉德(Kent Conrad)表示,该提案将力图推动延长即将在12月31日到期的薪资税减税政策.
康拉德表示,该提案周一将由参议院民主党领袖里德提出.但他未透露更多细节.
康拉德称里德的建议是"妥协",但美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)的发言人称共和党人未被徵询意见.(完)
--编译 张荻;审校 戴素萍
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