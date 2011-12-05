《外汇动态》美元/日圆受出口商在78.20-30日圆一线的沽盘拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0251GMT---美元/日圆JPY=在周一亚洲交易时段交投疏落,难以上涨太多,出口商在78.20-30日圆的卖盘拖累该货币对,使之处在略低於78日圆大关的水准.
略低於77.70日圆的周五低点附近有买盘存在.
曾在周四强劲支撑该货币对的21日移动均线今日切入位在77.46.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。