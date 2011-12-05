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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 11:11 BJT

《外汇动态》美元/日圆受出口商在78.20-30日圆一线的沽盘拖累

0251GMT---美元/日圆JPY=在周一亚洲交易时段交投疏落,难以上涨太多,出口商在78.20-30日圆的卖盘拖累该货币对,使之处在略低於78日圆大关的水准.

略低於77.70日圆的周五低点附近有买盘存在.

曾在周四强劲支撑该货币对的21日移动均线今日切入位在77.46.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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