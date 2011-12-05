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债券 | 2011年 12月 5日 星期一 11:04 BJT

〔中国新债〕江苏国信资管集团周四将发行20亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月5日电---中国江苏省国信资产管理集团有限公司周一公告称,将於周四(8日)簿记建档
发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.
 
  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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  江苏国信     69        20       1  12/8簿记建档   兴业银行     AAA        12/9      12/12
  资管集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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