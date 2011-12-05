〔中国企业〕奇瑞汽车1亿股股权转让项目在产交所挂牌,价格4.65亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月5日电---中国华融资产管理公司和融德资产管理有限公司拟合计转让,中国大型车厂--奇瑞汽车股份有限公司1亿股股权,在产权交易所的挂牌价格为4.65亿元人民币.
日前刊登在北京金融资产交易所的公告显示,标的企业--奇瑞汽车的控股股东为奇瑞控股有限公司,持股比例32.13%.
今年8月,奇瑞汽车3,333.6万股股权转让项目曾在北京金融资产交易所挂牌,挂牌价格为1.9亿元人民币,但是此转让时,产权交易所并未透露转让方名称.[ID:nCN1894947]
数据显示,2010年,奇瑞实现全球销量68.2万辆,同比增长36.3%.公司经营范围主要包括:生产、销售汽车产品;经营企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务等.
奇瑞公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌,产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域.
此次转让项目的转让方之一--融德资产管理有限公司系中国华融资产管理公司、德意志银行等国际投资公司共同组建的合资的资产管理公司,2006年8月29日在北京正式挂牌成立.(完)
更多详情,请点选北京金融资产交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。