〔中国企业〕奇瑞汽车1亿股股权转让项目在产交所挂牌,价格4.65亿元

路透北京12月5日电---中国华融资产管理公司和融德资产管理有限公司拟合计转让,中国大型车厂--奇瑞汽车股份有限公司1亿股股权,在产权交易所的挂牌价格为4.65亿元人民币.

日前刊登在北京金融资产交易所的公告显示,标的企业--奇瑞汽车的控股股东为奇瑞控股有限公司,持股比例32.13%.

今年8月,奇瑞汽车3,333.6万股股权转让项目曾在北京金融资产交易所挂牌,挂牌价格为1.9亿元人民币,但是此转让时,产权交易所并未透露转让方名称.[ID:nCN1894947]

数据显示,2010年,奇瑞实现全球销量68.2万辆,同比增长36.3%.公司经营范围主要包括:生产、销售汽车产品;经营企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务等.

奇瑞公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌,产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域.

此次转让项目的转让方之一--融德资产管理有限公司系中国华融资产管理公司、德意志银行等国际投资公司共同组建的合资的资产管理公司,2006年8月29日在北京正式挂牌成立.(完)

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