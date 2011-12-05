〔欧洲经济〕欧洲明白必须就债务危机问题采取行动--美国副总统拜登

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典12月4日电---美国副总统拜登周日称,欧元区领导人明白无法达成欧债危机解决协议会付出的高昂代价,过去两周美国对於欧洲最终能够克服此次危机的信心没有明显改善.
"我想更为清楚的是,欧洲别无选择,时间在不断流逝,不仅对欧洲是如此,对美国和全球亦如此,"拜登对随行记者说.
他并表示,"但在此之外,并没有确切数据表明我们目前应该,或者不应该比两周前更加乐观."
拜登承认曾讨论增强国际货币基金组织(IMF)在救助欧洲中的作用,但拒绝作进一步置评.
美国官员一直表示,IMF有足够的资源给予欧洲更多帮助,但美国不会提供额外贷款.(完)
--编译 侯向明;审校 杜明霞
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。