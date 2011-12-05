〔欧洲经济〕欧洲明白必须就债务危机问题采取行动--美国副总统拜登

路透雅典12月4日电---美国副总统拜登周日称,欧元区领导人明白无法达成欧债危机解决协议会付出的高昂代价,过去两周美国对於欧洲最终能够克服此次危机的信心没有明显改善.

"我想更为清楚的是,欧洲别无选择,时间在不断流逝,不仅对欧洲是如此,对美国和全球亦如此,"拜登对随行记者说.

他并表示,"但在此之外,并没有确切数据表明我们目前应该,或者不应该比两周前更加乐观."

拜登承认曾讨论增强国际货币基金组织(IMF)在救助欧洲中的作用,但拒绝作进一步置评.

美国官员一直表示,IMF有足够的资源给予欧洲更多帮助,但美国不会提供额外贷款.(完)