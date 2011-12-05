《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币获得稳固支撑,面临重大事件风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月5日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段窄幅整理,但脱离早先低位,因亚洲市场忽略任何形式的利好消息(美国股指期货升0.8%),而关注本周多个重大事件带来的风险,主要是12月9日举行的欧盟领导人会议和多家央行的利率决定.
亚洲也感受到中国市场持续走软的影响,在公布诸多疲弱的采购经理人指数(PMI)数据後,沪综指难以守住任何涨幅.
市场普遍担忧欧洲机构资金回流,因他们抛售亚洲资产以改善国内资产负债表的举动也开始形成气候.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。