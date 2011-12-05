《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币获得稳固支撑,面临重大事件风险

IFR悉尼12月5日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段窄幅整理,但脱离早先低位,因亚洲市场忽略任何形式的利好消息(美国股指期货升0.8%),而关注本周多个重大事件带来的风险,主要是12月9日举行的欧盟领导人会议和多家央行的利率决定.