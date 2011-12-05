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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 11:32 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币获得稳固支撑,面临重大事件风险

IFR悉尼12月5日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段窄幅整理,但脱离早先低位,因亚洲市场忽略任何形式的利好消息(美国股指期货升0.8%),而关注本周多个重大事件带来的风险,主要是12月9日举行的欧盟领导人会议和多家央行的利率决定.

亚洲也感受到中国市场持续走软的影响,在公布诸多疲弱的采购经理人指数(PMI)数据後,沪综指难以守住任何涨幅.

市场普遍担忧欧洲机构资金回流,因他们抛售亚洲资产以改善国内资产负债表的举动也开始形成气候.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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