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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 11:37 BJT

《外汇动态》空头回补提振美元/马币,部分投机客增持多仓

0314GMT---空头回补操作提振美元/马币(林吉特)MYR=MY,一些投机客则增持多头仓位,市场怀疑周五将举行欧盟峰会能否取得更多进展.

美元/马币在日低3.1260存在支撑,接近日线图一目均衡区顶部.

一吉隆坡的交易员称,他认为目前没有增持风险仓位的理由,不过市场的空头持仓似乎也不多.

美元/马币涨0.3%至3.1370.(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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