《外汇动态》空头回补提振美元/马币,部分投机客增持多仓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0314GMT---空头回补操作提振美元/马币(林吉特)MYR=MY,一些投机客则增持多头仓位,市场怀疑周五将举行欧盟峰会能否取得更多进展.
美元/马币在日低3.1260存在支撑,接近日线图一目均衡区顶部.
一吉隆坡的交易员称,他认为目前没有增持风险仓位的理由,不过市场的空头持仓似乎也不多.
美元/马币涨0.3%至3.1370.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。