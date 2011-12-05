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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 11:40 BJT

〔表格〕外资12月2日止当周买超菲律宾股票--野村

路透12月5日电---以下是12月2日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (338) (4,851) (4,493) (16,356) 63,533

印度 (408) (906) (611) 111 28,840

印尼 29 311 805 999 2,305

日本 (1,463) (3,320) (11,503) 26,548 37,313

韩国 (8) (2,185) (2,031) (7,004) 19,099

菲律宾 211 302 263 751 1,213

台湾 (132) (1,990) (2,971) (10,668) 9,402

泰国 (30) (384) 51 (544) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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