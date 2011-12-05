美国总统候选人凯恩不堪性丑闻侵扰而宣布退选

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚特兰大12月3日电---美国前餐饮业大亨凯恩（Herman Cain）周六宣布退出总统竞选，近期其饱受性骚扰和婚外情丑闻困扰。
共和党党内初选将於下月开始。
凯恩对支持者称，“不实的”性丑闻指控迫使他推选。他的妻子周六与他共同出场，全程面带微笑。
凯恩坚持称，有关他性骚扰和婚外情的指控都是虚假的。
路透/Ipsos民调显示，凯恩退选，受益最大的将是共和党候选人罗姆尼（Mitt Romney）和金里奇（Newt Gingrich）。（完）
--编译：朱淑珍
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选