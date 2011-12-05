美国总统候选人凯恩不堪性丑闻侵扰而宣布退选

(本文由路透中文网编译提供)

路透亚特兰大12月3日电---美国前餐饮业大亨凯恩（Herman Cain）周六宣布退出总统竞选，近期其饱受性骚扰和婚外情丑闻困扰。

共和党党内初选将於下月开始。

凯恩对支持者称，“不实的”性丑闻指控迫使他推选。他的妻子周六与他共同出场，全程面带微笑。

凯恩坚持称，有关他性骚扰和婚外情的指控都是虚假的。

路透/Ipsos民调显示，凯恩退选，受益最大的将是共和党候选人罗姆尼（Mitt Romney）和金里奇（Newt Gingrich）。（完）