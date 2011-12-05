《中国数据观测》11月CPI同比涨幅料大幅回落,工业和消费指标亦明显下滑

* 公布内容: 11月CPI、PPI、工业增加值等数据

* 公布时间: 12月9日

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

11月数据:

居民消费价格指数(CPI) 4.4 4.2-4.9 5.5 5.1 22

CPI环比 -0.1 -0.3-0.2 0.1 1.1 8

工业生产者出厂价格指数(PPI) 3.3 2.7-4.6 5.0 6.1 21

社会消费品零售总额 16.9 16.3-17.5 17.2 18.7 21

工业增加值 12.8 11.8-14.0 13.2 13.3 21

固定资产投资(不含农户)(1-11月)24.7 23.8-25.0 24.9 24.9 21

--数据要点:

路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在11月料延续回落态势,同期消费、工业生产和投资增速预计亦继续下滑,显示前期调控累计效应对经济的抑制作用仍在持续.

接受调查的机构预计,11月国内居民消费价格(CPI)同比涨幅降至4.4%,环比涨幅则更大降至-0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦大幅回落至3.3%,上月为5.0%.

分析人士认为,此前推高CPI的主要因素--食品价格继续延续小幅下行态势,预计本月食品价格环比将有所下降,同时考虑到11月份CPI翘尾因素相比10月份继续大幅回落,预计四季度CPI同比将呈现加速回落态势.

"12月份翘尾因素将归零,预计今年12月份CPI同比涨幅可能回落至4%以下,预计全年CPI同比的平均涨幅在5.4%左右."交通银行金研中心分析师唐建伟称.

中国CPI同比涨幅已连续四个月出现回落且回落幅度扩大,表明前期物价调控政策正明显起效,未来通胀压力正在逐步缓解.加之近期欧美主权债务危机导致国际大宗商品价格回调,亦减轻了中国输入性通胀压力.

唐建伟并预计,由於调控政策的滞後效应和通胀预期的减弱,2012年物价涨幅将呈现进一步下降趋势,初步判断2012全年CPI同比涨幅将在3-3.5%的区间.总体而言,2012年通货膨胀不会成为中国宏观经济中的主要问题.

而在前期紧缩政策的影响下,中国经济增速料继续放缓,调查中值显示,中国11月工业增加值料同比增长12.6%,社会消费品零售总额料同比增长16.9%,固定资产投资同比升24.7%,均低於前月.

中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续第二个月下行,降至49%,於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,亦低於此前市场预期,显示经济增速继续温和回落.[ID:nCN1254796]

为应对欧美债务危机导致的经济下滑风险,中国的货币政策正明确转向宽松.央行此前宣布了近三年来首次调降存款准备金率,以期为疲弱的实体经济注入一剂"强心针".中国央行12月5日(本周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253224]

--市场影响:

若数据一如预期全线下跌,特别是出口同比增速和工业增加值下跌至近两年低位,则可能会令经济过快下滑成为市场担忧的焦点,并对本已疲弱的国内股市形成拖累.而对经济的悲观情绪,亦会增加对宏观政策进一步放松的期待,金融市场整体观望氛围将愈加浓厚.

若工业、投资和消费数据明显好於预期,则将缓解市场对中国经济将出现硬着陆的担忧,亦扶助市场信心,遏制近期中国股市连挫走势,并令资金面稍有改善的债市得到支撑.

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

以下为本次路透调查的结果:

机构 CPI(同比) CPI(环比) PPI 社会消费品 工业增加值 固定资产投资

零售总额

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农业银行 4.4 ~ 4.0 16.6 ~ 24.5

澳新银行 4.5 ~ 3.0 17.0 13.0 24.8

交通银行 4.3 ~ 3.6 17.1 13.9 24.8

西班牙对外银行 4.3 -0.1 3.0 17.0 12.0 24.8

中银国际 4.6 0.2 3.9 16.9 12.8 23.8

交银国际 4.3 -0.1 2.8 16.3 11.8 24.6

美银美林 4.5 ~ 3.2 16.8 12.9 24.7

国开证券 4.6 -0.2 3.6 16.8 12.9 24.8

莫尼塔(CEBM) 4.3 ~ 3.3 ~ ~ ~

建设银行 4.2 -0.1 3.3 17.0 12.8 24.7

中金公司 4.3 ~ 2.7 16.3 12.5 24.8

中信证券 4.2 ~ 3.5 ~ 12.2 24.4

华融证券 4.9 -0.3 4.6 17.0 12.9 24.6

华宝信托 4.5 0.0 3.2 16.3 12.2 24.7

兴业银行 4.3 ~ 2.9 16.9 12.6 24.8

ING金融市场 4.9 ~ 4.0 16.7 12.5 24.6

野村 4.5 ~ ~ 17.0 12.8 24.8

北京领先国际金融 4.3 ~ 3.0 16.5 12.4 24.0

上海证券 4.4 0.1 3.8 17.5 13.4 25.0

申银万国 4.4 ~ 3.4 17.0 14.0 24.7

法兴银行 4.4 ~ 3.0 16.3 12.2 24.3

渣打银行 4.3 ~ 3.1 16.9 12.3 24.7

注: ~表示数据不可得.(完)