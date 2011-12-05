〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,人民币升值预期减弱机构低位交投

* 人民币兑美元下跌,盘中几度下探跌停

* 隔夜欧元弱势震荡,令中间价低开

* 市场仍看好美元,购汇需求偏强

路透上海12月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期下跌,盘中几度下探到跌停线,隔夜欧元弱势震荡拖累人民币中间价低开,即期汇价跟随走跌.同时市场延续看涨美元预期,购汇盘仍然偏强.

交易员表示,市场对人民币升值的预期减弱,而央行仍通过维持中间价在较高区间的方式,抑制人民币贬值的预期,因此造成了即期汇价连续处於跌停交易区间.

"交投大都贴近跌停位,这说明了市场预期人民币该有的价格比目前跌停价位还低."恒生银行（中国）有限公司高级交易员田晓鸣称.

今日人民币兑美元中间价报在6.3349元,较上一交易日的6.3310元下跌;北京时间11:34,人民币兑美元即期报6.3657元,较上一交易日6.3597元的收盘价下跌.

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3666元是今日人民币跌停价,即期汇价盘中几度下探至跌停位.

上海一银行交易员称,虽然中间价低开,但部分银行担忧美金头寸不足,选择在早盘完成大部分全天的购汇任务,也造成了今天早盘美元几度跌停.

"第一美元可以持有过夜,不用担心平仓;第二市场整体预期美元还是向好的."她并称.

离岸市场上,北京时间11:36,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3815/85元,上日尾盘报6.3840元.该市场美元与境内即期价差约在150点左右.

在境外美元价格高於境内一定幅度的情况下,一些有条件的企业会选择在境外结汇,而在境内购汇的方法,获得更多的收益.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3830/80,上日尾盘为6.3820元.

田晓鸣并指出,境内外套利交易活跃性有所降低,源於香港金管局加强了跨境贸易人民币结算合规性管理.

香港金管局近日称,人民币业务参加行应提高警觉,留意是否有跨境商品贸易交易人为构建成通过香港回流内地;若不合规定,参加行将被要求还原已平仓的头寸.[ID:nCT0417778]

东京汇市欧元周一盘初震荡交投,这种行情本周可能反复出现,因在欧盟峰会召开之前,有关欧洲找到欧债危机解决方案的希望起伏不定.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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