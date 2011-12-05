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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 11:57 BJT

〔中国新债〕进出口行周五将招标发行至多350亿固息债,分为三年和五年

路透上海12月5日电---中国进出口银行周一公告称,将於周五(9日)招标发行总额不超过350亿元人民币的两期固息金融债,其中三年期品种计划发行额至多150亿元,五年期品种计划发行至多200亿元.

上述两期债为进出口行今年第21期和第22期金融债,以下为具体条款:

第21期 第22期

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发行总额 至多150亿元 首场120亿元

期限/计息方式 三年/固息 五年/固息

是否可追加发行 否 至多80亿元

招标时间 12月9日10:00-11:00 12月9日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 12月15日 12月21日

发行期 12月9日-12月15日 12月9日-12月21日

上市流通日 12月21日 12月27日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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