〔中国新债〕进出口行周五将招标发行至多350亿固息债,分为三年和五年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月5日电---中国进出口银行周一公告称,将於周五(9日)招标发行总额不超过350亿元人民币的两期固息金融债,其中三年期品种计划发行额至多150亿元,五年期品种计划发行至多200亿元.
上述两期债为进出口行今年第21期和第22期金融债,以下为具体条款:
第21期 第22期
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发行总额 至多150亿元 首场120亿元
期限/计息方式 三年/固息 五年/固息
是否可追加发行 否 至多80亿元
招标时间 12月9日10:00-11:00 12月9日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 12月15日 12月21日
发行期 12月9日-12月15日 12月9日-12月21日
上市流通日 12月21日 12月27日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
---------------------------------------------------------------------.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。