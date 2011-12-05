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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 12:13 BJT

《外汇动态》对冲基金和中长期投资大户出脱美元/日圆

0344GMT--日本一家大型银行的一位交易员称,尽管美元兑日圆JPY=的汇价变动相当小,但见到对冲基金和中长期投资大户的一些美元兑日圆卖盘.

然而,美元兑日圆在77.93日圆附近持续得到良好支撑,在77.70日圆处见到较大买单.

交易员称,自10月31日干预之後,美元在78日圆附近买气不错,呈现抗跌,部分是因日本进口商买盘增温.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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