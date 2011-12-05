〔欧洲政经〕德国财长详述建立国债偿还基金建议,拟欧盟峰会正式提出

路透柏林12月3日电---德国财政部长朔伊布勒周六详细阐述其提出的针对过高主权债务成立国家偿还基金的提议.他希望在下周召开的欧盟峰会上正式提出这一构想.

他称,根据这项计划,各国将把很大一部分债务置入一个特别国家基金中,并在大约20年的时间里逐步偿还,同时承诺改革以维持负债水平符合目标.

朔伊布勒相信,他的提议将有助提振信心,因为各国将以此发出讯号,表明它们在控制债务与国内生产总值(GDP)之比不超过60%方面是认真的.该建议已经得到德国总理梅克尔的支持.

"我们需要在每一个欧元区国家都建立偿还基金."朔伊布勒对报纸Passauer Neue Presse表示.

"这些国家都应把超过GDP 60%的债务放入一个特别基金中,并以税收偿还这些债务.总负债应在20年中逐步降至相当於GDP的60%."他说.

朔伊布勒表示,对德国而言,该基金规模将约为5,000亿欧元(6,720亿美元),因德国债务约相当於该国GDP的80%.该基金将涵盖联邦、州和市政债务.

德国强烈反对集中承担欧元区债务,称各国必须处理本国的债务问题.

朔伊布勒的计划已遭到奥地利的反对.奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)周五表示,任何会导致向纳税人施加数以十亿计欧元税赋的提议都将在国内议会遭遇阻力.

梅克尔的发言人对朔伊布勒的提议表示欢迎,称其"令人感兴趣",并表示该提议可望帮助重建投资者信心.

然而尚不清楚梅克尔是否会推动该建议.她的关注焦点目前放在确保达成欧盟条约修改协议方面,以迫使各成员国加强预算纪律.(完)