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债券 | 2011年 12月 5日 星期一 12:07 BJT

〔标题新闻〕担保品要求提高将损及财务实力,提高很多银行的债市融资成本-英国央行Haldane

注:Andrew Haldane英国央行负责金融稳定事务的执委

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7N508H]

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