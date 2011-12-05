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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 13:00 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月5日

路透上海12月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2011年12月5日-12月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

  12/7        沪     新华保险   780336   不超过15,854      23-28     41.84-50.94  中金公司 12/12 
                                                                                  瑞银证券 
  12/7        深     华昌达     300278    不超过2,170       --           --       海通证券 12/12 
  12/8        深     荣之联     002642       2,500          --           --       国海证券 12/13 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,164.65亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1261262]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  国泰信用互利     国泰基金      建设银行     工商银行、中投证券等     12/5-12/23 
  分级债券基金 
 
  工银瑞信保本     工银瑞信      光大银行     工商银行、国泰君安等     11/28-12/23  募集规模上限为80亿元人民币 
  混合基金 
 
  银华永泰         银华基金      浦发银行    中国银行、第一创业证券等  11/28-12/23 
  积极债券基金 
 
  东方增长中小盘   东方基金      邮储银行     中国银行、申银万国等     11/21-12/23 
  混合基金 
 
  方正富邦创新     方正富邦      建设银行     方正证券、工商银行等     11/28-12/22 
  动力股票基金 
 
  汇添富信用债     汇添富        农业银行     工商银行、爱建证券等     11/28-12/16 
  债券基金 
 
  华安科技动力     华安基金      工商银行     农业银行、银河证券等     11/21-12/16 
  股票基金 
 
  景顺长城核心     景顺长城      农业银行     交通银行、海通证券等     11/21-12/16 
  竞争力股票基金 
 
  平安大华深证     平安大华      中国银行     交通银行、招商证券等     11/14-12/16        
  300指数增强基金 
 
  信诚全球商品     信诚基金   境内:中国银行   平安证券、国海证券等     11/9-12/14 预定募集规模为25亿元         
  主题基金(QDII)(FOF)(LOF)    境外:中国银行(香港) 
 
  建信双息         建信基金      中信银行     工商银行、国泰君安等     11/21-12/9 
  红利债券基金 
 
  国投瑞银瑞源     国投瑞银      民生银行     农业银行、第一创业等     11/21-12/9 募集的上限为50亿元 
  保本混合基金 
 
  国投瑞银新兴     国投瑞银      建设银行     中国银行、中银国际等     11/10-12/7   
  产业混合基金(LOF) 
 
  浦银安盛增利     浦银安盛      上海银行     招商银行、信达证券等     11/7-12/7 
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF)  
 
  华富中小板       华富基金      建设银行     招商银行、信达证券等     11/15-12/6 
  指数增强基金 
 
  华安信用         华安基金      工商银行     农业银行、光大证券等     11/15-12/6                
  四季红债券基金 
 
  嘉实周期         嘉实基金      工商银行     中国银行、国泰君安等     11/7-12/6 
  优选股票基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  农发行         250       5年     固息金融债       周二
  中国建材        50       3年     中期票据         周二 
  (3323.HK)
  财政部         280       3年     记账式国债    12/8-12/12
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
  ---------------------------------- ----------------
  央票到期         正回购到期          合计

     50               300              350 
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  国开行             固息金融债         321.2       周一
  农发行             固息金融债         100         周三

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

  百圆裤业    1,667       25.80       --         --                --      11/30  12/5
  永高股份    5,000       18.00       --         --                --      11/30  12/5
  东吴证券 不超过50,000  6.1-6.5      --         --                --      12/2   12/7  
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞

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