《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年12月5日-12月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
12/7 沪 新华保险 780336 不超过15,854 23-28 41.84-50.94 中金公司 12/12
瑞银证券
12/7 深 华昌达 300278 不超过2,170 -- -- 海通证券 12/12
12/8 深 荣之联 002642 2,500 -- -- 国海证券 12/13
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,164.65亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1261262]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
国泰信用互利 国泰基金 建设银行 工商银行、中投证券等 12/5-12/23
分级债券基金
工银瑞信保本 工银瑞信 光大银行 工商银行、国泰君安等 11/28-12/23 募集规模上限为80亿元人民币
混合基金
银华永泰 银华基金 浦发银行 中国银行、第一创业证券等 11/28-12/23
积极债券基金
东方增长中小盘 东方基金 邮储银行 中国银行、申银万国等 11/21-12/23
混合基金
方正富邦创新 方正富邦 建设银行 方正证券、工商银行等 11/28-12/22
动力股票基金
汇添富信用债 汇添富 农业银行 工商银行、爱建证券等 11/28-12/16
债券基金
华安科技动力 华安基金 工商银行 农业银行、银河证券等 11/21-12/16
股票基金
景顺长城核心 景顺长城 农业银行 交通银行、海通证券等 11/21-12/16
竞争力股票基金
平安大华深证 平安大华 中国银行 交通银行、招商证券等 11/14-12/16
300指数增强基金
信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元
主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)
建信双息 建信基金 中信银行 工商银行、国泰君安等 11/21-12/9
红利债券基金
国投瑞银瑞源 国投瑞银 民生银行 农业银行、第一创业等 11/21-12/9 募集的上限为50亿元
保本混合基金
国投瑞银新兴 国投瑞银 建设银行 中国银行、中银国际等 11/10-12/7
产业混合基金(LOF)
浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
华富中小板 华富基金 建设银行 招商银行、信达证券等 11/15-12/6
指数增强基金
华安信用 华安基金 工商银行 农业银行、光大证券等 11/15-12/6
四季红债券基金
嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6
优选股票基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
农发行 250 5年 固息金融债 周二
中国建材 50 3年 中期票据 周二
(3323.HK)
财政部 280 3年 记账式国债 12/8-12/12
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
50 300 350
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
国开行 固息金融债 321.2 周一
农发行 固息金融债 100 周三
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
百圆裤业 1,667 25.80 -- -- -- 11/30 12/5
永高股份 5,000 18.00 -- -- -- 11/30 12/5
东吴证券 不超过50,000 6.1-6.5 -- -- -- 12/2 12/7
========================================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。