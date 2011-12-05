《热点透视》数据显示美国就业状况改善,但并不全然具有正面意义

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 隋芬

路透纽约12月2日电---美国11月新增就业岗位12万个,表明就业创造加快,且失业率骤降至8.6%,更是强化了这种印象.但数据也掩盖了一个分歧:那些无业者要麽还在找工作,要麽已经放弃.就业被认为是影响奥巴马连任前景的一个重要因素,因此他会很高兴看到失业率大减.但其他方面的含义就不那麽积极乐观了.

月度的新增岗位甚至不足以吸收人口增长所带来的劳动力.但民间部门增加14万个岗位,且9、10月数据修正後又多出7.2万.合计来看,就业增长表现良好.零售业经季节调整後约增加5万个岗位,说明零售商预计假日季生意兴隆.

但说到失业率,情况就不怎麽乐观了.11月失业率大降0.4个百分点,其中约0.2个百分点是由於劳动力人口减少31.5万所致.11月就业参与率再次下降0.2个百分点至64%,该指标曾在2000年3月与2007年1月分别达到67.3%与66.4%的高位.长期失业者占官方登记失业人口的比重也升至43%.

由於失业率下滑的同时更多人放弃找工作,可用雇员人数或许会快速萎缩.这可能造成员工短缺和薪资通胀.再者,无处不在的长期失业,无论是否在官方统计的就业人口之列,都会带来社会问题.而官方统计以外的任何岗位增长,虽对部分长期失业者有益,但对政府税收收入而言并非好事.

按照目前趋势,官方失业率数据将会继续下降.这对奥巴马的竞选团队也许是好消息.但失业率仍在高位,而且劳动人口的结构性变化也让人忧心.如果奥巴马确实赢得连任,他今後也将不得不应付其中一些後果.

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