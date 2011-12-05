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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 17:01 BJT

〔法国数据〕11月服务业PMI终值升至49.6,综合PMI终值升至48.8

路透巴黎12月5日电---法国周一公布的数据显示:

* 11月服务业PMI终值升至49.6(初值为49.3,10月终值为44.6).

* 11月综合PMI终值升至48.8(初值为48.7,10月终值为45.6).(完)

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