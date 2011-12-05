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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 12:53 BJT

《中国2011年地方债发行中标明细表》--12月5日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期     7/11      5       3.84%        254          1.05
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   二期     7/11      3       3.93%        239.4         --  
                                    (计划发行250亿元,未招满) 
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   三期     8/1       3       4.07%        226.6        1.45
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   四期     8/8       5       4.12%        220          1.70
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   五期     8/22      3       4.01%        236          1.48
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   六期     8/29      5       4.30%        240          1.45
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   七期    10/17      3       3.67%        176          2.02
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   八期    10/24      5       3.70%        179          1.83
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   合计                                  1,771          

  地方政府自主发债:

  债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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  上海地方债 11/15    3       3.10%        36           --
                      5       3.30%        35           --
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  广东地方债 11/18    3       3.08%        34.5         --
                      5       3.29%        34.5         --
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  浙江地方债 11/21    3       3.01%        33           3.8
                      5       3.24%        34           3.7
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  深圳地方债 11/25    3       3.03%        11          2.44
                      5       3.25%        11          2.27
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   合计                                   229(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2010年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2010年已发行金融债一览表》

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