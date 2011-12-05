《企业看点》--12月5日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔12月5日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导,如果国内第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)明年无法筹集足够多的资本,德国对国有化这家银行持开放态度.[ID:nL5E7N408A]
* 法国超市经营者欧尚(Auchan)董事长Vianney Mulliez周日对一家意大利报纸表示,如果意大利Esselunga打算卖公司,欧尚将考虑收购.他并重申欧尚不打算上市.[ID:nL5E7N40BK]
* 据报纸Globo报导,委内瑞拉国有石油公司PDVSA 获得中国国家开发银行[CHDB.UL]15亿美元的贷款额度,用於助其在巴西兴建重质原油炼厂.[ID:nN1E7B303W]
* 奥地利地产投资者Rene Benko对周日法兰克福汇报表示,希望本月完成购买麦德龙(MEOG.DE)旗下德国百货连锁店Kaufhof的交易.[ID:nL5E7N30AG]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 白云;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。