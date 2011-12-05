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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 13:06 BJT

《企业看点》--12月5日财务活动报导摘要

路透班加罗尔12月5日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导,如果国内第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)明年无法筹集足够多的资本,德国对国有化这家银行持开放态度.[ID:nL5E7N408A]

* 法国超市经营者欧尚(Auchan)董事长Vianney Mulliez周日对一家意大利报纸表示,如果意大利Esselunga打算卖公司,欧尚将考虑收购.他并重申欧尚不打算上市.[ID:nL5E7N40BK]

* 据报纸Globo报导,委内瑞拉国有石油公司PDVSA 获得中国国家开发银行[CHDB.UL]15亿美元的贷款额度,用於助其在巴西兴建重质原油炼厂.[ID:nN1E7B303W]

* 奥地利地产投资者Rene Benko对周日法兰克福汇报表示,希望本月完成购买麦德龙(MEOG.DE)旗下德国百货连锁店Kaufhof的交易.[ID:nL5E7N30AG]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 白云;审校 吴云凌

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