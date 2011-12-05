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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 17:13 BJT

〔中国公开市场〕明日将招标发行500亿元一年期央票,较上周增逾两倍

路透上海12月5日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行500亿元人民币一年期央票,发行量较上次增逾两倍.

央行上周二发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率持平於3.4875%;同时还进行了100亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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