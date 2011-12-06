《中国房地产特写》鄂尔多斯“鬼城”康巴什敲响中国楼市警钟

(本文由路透中文网编译提供)

路透鄂尔多斯12月2日电（记者 Lucy Hornby/Langi Chiang）---在内蒙古草原深处，鄂尔多斯巨大的新蒙古风格雕塑、空无人烟的广场及粗糙的混凝土建筑外墙，是中国房地产市场由盛转衰的真实写照。

继煤炭业繁荣发展之後，鄂尔多斯政府着手打造可容百万人居住的康巴什新城。但如今，这里基本是空城，房价大幅下跌。

在距康巴什新城约45分钟车程的老城东胜区，楼市投资也遭重创。在未完工的摩天楼旁，起重机闲置着，工人早已离去。

鄂尔多斯是一个极端例子，但反映了中国各地的楼市现状，包括上海和北京。

2004到2009年，中国35个城市的房价翻番，而如今全国房价均在下跌。中国人民银行周五称，房价拐点初现，银行则担忧，房价若下跌20%或引发恐慌性抛售。

工人于明军（音）坐在老城未完工的地产项目办公室里，他说，人们忧心忡忡，尤其是买了两三套房子的人。

他身旁的同事在玩电子游戏，而屋外，为数不多留下来的建筑工人正在闲聊纸牌游戏。

于明军表示，事实上他也很担忧，不知道该干什麽，也在考虑离开此地。

中国领导层表示，抑制楼市泡沫的政策要持续，直到房价回归理性水平。

但对於鄂尔多斯房价下降的水平，分析师称，若全国状况皆如此，将引发严重问题。

北京和上海部分楼盘价格已下跌20-30%。

全国而言，房价跌幅相对温和。官方数据显示，今年10月房价环比首次略降，但民间调查显示，房价下跌始於9月，11月仍在持续。

中国地方政府通常依赖售地，以偿还巨额地方债务。中央政府担忧，若楼市崩盘，将引发大面积违约，从而使银行受到冲击。

易居中国研究院负责人回建强表示：“如果整个社会对房地产采取一种妖魔化的态度，特别是购房者预期房价下跌，产生30%到40%的跌幅，我认为，这种情况是非常严重的。”

更令人担忧的是，中国经济增长约10%来自楼市，且房地产业推动了其它50个行业的发展，楼市崩盘或拖累实体经济“硬着陆”。

**地方或悄然放松楼市调控**

东胜区的售楼样板间无人问津，若购房者愿意预付现金，售楼小姐立即提出房价可打七折。

投资者认为，像康巴什这样的“鬼城”，证明楼市调控矫枉过正，可能会制约中国经济增长。

中国近日下调银行存款准备金率，这会释放更多贷款资金。许多人将这一信号解读为，尽管利率仍未下调，但中国政府趋向放宽银根。

许多分析师预计，中国政府将继续严控楼市，包括限制银行贷款给地产商。官员担忧通胀和楼市投机泡沫，对政策放宽仍保持谨慎。

但地方政府可能没有耐心等待。随着开发商降价售房，购地需求将大幅回落。地方政府财政收入减少，将促使其悄然放松“限购令”等楼市调控政策。

北京中坤投资集团总裁焦青称，中国的严控措施已对楼市投机起到遏制作用，不过这些措施也损害了居民购买首套房及改善生活二套房的正常需求。

鄂尔多斯政府已宣布，将以75亿至100亿元大手笔“救市”。

但这或许远远不够。一位姓李的商业地产代理称，尽管政府采取上述举措，但他在康巴什六个月一无所获，打算回老家广东发展。

焦青表示，中国楼市爆发式增长的十年已经过去，开发商眼下必须考虑转变策略，着眼长期。（完）