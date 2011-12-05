〔中国基金〕LP趋向收紧"钱袋",因欧债危机持续及股市下行--报告

路透北京12月5日电---诺亚财富管理中心(NOAH.N)和21世纪经济报 道PE研究院周一共同发布报告称,外资LP(有限合伙人)仍是市场资金的主要来源,不过随着欧美债务危机持续及股市下行,恐将导致LP收紧钱袋.

这份名为"2011年中国私募股权投资人白皮书"的研究报告并显示,今年LP数量持续增长,且机构LP的市场介入力度亦有所增加,例如社保频频下注;险资开闸,以及国开母基金开始运营.

报告称,前三季度外资LP的可投资本总量为5,508.44亿美元,是本土LP的五倍;今年上半年,外资机构投资人占到机构投资人总量的85%.而截至今年三季度,高净值个人LP占本土LP总数的47.8%.

"外资LP投资趋於审慎主要是因欧债危机蔓延、中概股危机、可变利益实体(VIE)架构受限,以及海外推出市场持续不景气,"报告分析称.

同时,本土LP方面,则依然以个人投资者为主.而国内高净值人士的投资意愿趋於谨慎,则是由於IPO(首次公开发行)市场下行、富有个人资产缩水及个别GP(普通合伙人)违约等.

而针对当前私募股权投资市场的监督环境,48.3%的受访LP表示满意,认为宏观政府监督对具体投资并没有直接影响;但有部分投资者表示希望政府加强对一级市场投资者的教育工作.

另外,还有投资人指出,目前的法律监管环境过於繁琐,需重复性提交法律文件;法律法规在投资份额流通和投资人推出方面的约定还有未尽事宜,包括税收等.

诺亚财富管理中心成立於2003年,是目前中国最大的第三方理财顾问机构,并於2010年11月10日登陆纽交所,提供的服务主要包括家庭资产配置方案,家庭金融投资及不动产投资顾问等.(完)