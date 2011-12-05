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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 13:15 BJT

〔菲律宾央行〕如果经济进一步放慢且通胀可控,准备放宽政策--总裁

路透马尼拉12月5日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周一表示:

* 如果经济进一步放慢且通胀可控,准备考虑放宽政策

* 放宽政策可以是降息,或降低存款准备金率,

也可以是两者皆有

* 进入年底及2012年,通胀应开始降温

* 政府需要增加支出支持经济

* 菲律宾披索已多少持稳,保持了相对的竞争力.(完)

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