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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 14:16 BJT

〔日本股市〕延续上周涨势小幅收高,然围绕意大利的不确定性限制涨幅

路透东京12月5日电---日本股市日经指数在上周大幅上涨的基础上,周一小幅收高,受到投资人对欧债危机的信心改善所激励,不过有关市场将如何看待意大利新撙节计画的不确定性限制了日股上涨.

日经指数.N225收升0.6%至8,695.98点,上周上扬6%.东证股价指数.TOPX亦扬升0.6%至748.61点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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