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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 14:15 BJT

〔韩国股市〕小幅收高但交投谨慎,三星电子受有利裁决提振上涨

路透首尔12月5日电---韩国股市继上周大涨後周一小幅收高,欧洲即将举行重要峰会,投资者交投谨慎.

新韩金融集团(055550.KS)等银行股跌幅居前,但三星电子(005930.KS)在迎来美国法院一项有利裁决後上涨.

韩国综合股价指数.KS11收高0.36%至1,922.90点.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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