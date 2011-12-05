〔中国股市〕沪综指收跌1.2%至近一个半月新低,基本面担忧压制大盘

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京12月5日电---中国股市沪综指周一震荡收低逾1%,创近一个半月最低收位,市场人气低迷,此前政策利好难抵市场对宏观经济基本面的担忧,短线获利回吐盘亦对大盘施压.分析师预计,沪综指短线继续维持弱势震荡下跌.
沪综指.SSEC收报2,333.229点,跌27.435点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至485亿元人民币,上日为571亿元.
华融证券策略分析师范贵龙认为,今日沪综指向下的压力主要来自经济基本面.虽然上周央行宣布下调存款准备金率,但政策变化反映在经济面上还需时间,提振作用有限,市场反而对利空消息比较敏感,担忧国内经济增长.
"预计短期内大盘在2,307上方震荡,若本周五公布的宏观数据表现不佳,甚至可能跌破前期低点."他称.不过他也指出,本周资金面状况相对良好,公开市场有350亿元资金到期,且存准率自今日起下调,或对大盘有些支撑.
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,534.8点,跌1.19%,成交量为258,277手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选