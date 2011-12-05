〔中国股市〕沪综指收跌1.2%至近一个半月新低,基本面担忧压制大盘

沪综指.SSEC收报2,333.229点,跌27.435点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至485亿元人民币,上日为571亿元.

华融证券策略分析师范贵龙认为,今日沪综指向下的压力主要来自经济基本面.虽然上周央行宣布下调存款准备金率,但政策变化反映在经济面上还需时间,提振作用有限,市场反而对利空消息比较敏感,担忧国内经济增长.

"预计短期内大盘在2,307上方震荡,若本周五公布的宏观数据表现不佳,甚至可能跌破前期低点."他称.不过他也指出,本周资金面状况相对良好,公开市场有350亿元资金到期,且存准率自今日起下调,或对大盘有些支撑.