〔银行观点〕明年人民币汇率升值约3.5%,看好人民币公司债--星展

路透上海12月5日电---星展银行(DBSM.SI)财资市场(Treasury Market)高层周一预计,明年人民币兑美元汇率仍将升值约3.5%,并看好国内人民币公司债、大宗商品等领域的交易机会.

星展银行中国公司还计划明年推出其首只合格境内机构投资者(QDII)产品,设计方向为结构性产品.星展中国去年已获1亿美元的QDII额度.

"若中国希望人民币於2015年加入国际货币基金组织特别提款权,资本帐下就应适度开放,那人民币有可能於2015年自由兑换."星展银行香港公司财资市场部高级副总裁王良享指出.

他预计,为避免届时一次性大幅升值,未来三年人民币汇率可能会保持每年3%左右的升值幅度,明年人民币的升值幅度约在3.5%.

今年以来,人民币兑美元汇价已累计升值3.5%.不过近期随着中国经济能否软着陆的疑虑,人民币汇率出现贬值的信号,人民币兑美元周三至周五连续三天触及跌停,周一早盘亦几度下探至跌停位.

**看好人民币公司债**

星展中国财资市场部主管戴敏峰认为,明年人民币债券将有一个牛市行情,因市场资金面趋於宽松,而且国内股市和房地产市场可能依然低迷,大量资金无处可去.看好大宗商品机会,则是因为全球和中国经济的不确定性,大宗商品价格波动区间较大,存在交易机会.

他说,目前人民币公司债的收益率较高,未来价格上升空间较大,而国债和金融债目前收益率已处低位,相对而言,未来投资机会不太明显.

11月底中国宣布下调存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次;大型金融机构存准率因此降至21%.星展银行预计明年一季度中国将继续调低存准率1.5个百分点.

星展中国财资市场部门今年收入料同比增长五成,创下新高,对中国公司总体营收贡献亦超过三成.今年该部门营收大增的动力除了跨部门合作外,其交易组贡献的营收亦大获丰收,同比猛增八至九成.

星展中国财资市场目前在国内提供货币市场、即期、远期、货币掉期、结构性产品等人民币产品.今年该行新增交叉货币掉期、大宗商品相关产品、公司债交易,以及星展接手苏格兰皇家银行(RBS.L)中国零售业务後承接的部分结构性产品.(完)