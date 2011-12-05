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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 14:34 BJT

〔东京汇市〕欧元微涨,意大利宣布撙节举措引发空头回补

* 欧洲央行(ECB)政策会议和欧盟峰会为本周重要事件

* 欧元净空头投机仓位创一年半最高

* 市场关注萨科齐-梅克尔会晤,从中寻找周五峰会的线索

路透东京12月5日电---欧元周一亚洲时段小涨,此前意大利宣布最新的撙节措施促使空头回补,不过很多市场人士认为,在本周稍後欧盟峰会前还有更多变数.

意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元(403亿美元)的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区[ID:nCT0487569].

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