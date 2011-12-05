〔东京汇市〕欧元微涨,意大利宣布撙节举措引发空头回补

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧洲央行(ECB)政策会议和欧盟峰会为本周重要事件
* 欧元净空头投机仓位创一年半最高
* 市场关注萨科齐-梅克尔会晤,从中寻找周五峰会的线索
路透东京12月5日电---欧元周一亚洲时段小涨,此前意大利宣布最新的撙节措施促使空头回补,不过很多市场人士认为,在本周稍後欧盟峰会前还有更多变数.
意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元(403亿美元)的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区[ID:nCT0487569].
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。