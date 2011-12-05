俄选举官员：统一俄罗斯党或获国家杜马238席

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月5日电---俄罗斯中央选举委员会主席丘罗夫（Vladimir Churov）周一称，周日选举过後，普京所在的统一俄罗斯党可能获得国家杜马450个席位中的238个席位。
初步计票结果显示，统一俄罗斯党的得票率为49.5%。这一预测意味着统一俄罗斯党在国家杜马拥有相对微弱的13个多数席位，此前该党在国家杜马拥有315个席位。
丘罗夫还预测，共产党将获得92个席位，正义俄罗斯党将获得64个席位，自由民主党（LDPR）将获得56个席位。（完）
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--编译：侯雪苹 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。