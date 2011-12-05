〔欧洲个股〕Dexia获得比利时、法国与卢森堡的临时融资保证

路透布鲁塞尔12月5日电---法国-比利时金融服务集团Dexia(DEXI.BR)周一称,已从比利时、法国与卢森堡三国获得满足融资需求的临时担保.该集团的融资在第二笔政府援助於10月达成前就已枯竭.

Dexia发布声明称,临时担保协议已提交给董事会与欧盟执委会,後者将判定援助方案是否符合政府援助准则.

Dexia称,临时担保草案的初步到期日为2012年5月31日,上限金额是450亿欧元.

该集团称,比利时、法国与卢森堡在担保中所承担的份额分别是60.5%、36.5%与3%.(完)