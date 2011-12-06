《交易视点》中国债市面临宽货币有利局面,收益率或再下台阶--中信

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透上海12月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报认为，债市可能将阶段性面临“宽货币、紧信贷”的有利局面，随着流动性放松，商业银行可望大幅增加债券配置，这将推动收益率再下一个台阶。
**外需不振拖累中国经济**
外需下滑拖累PMI指数走低。从11月份的PMI指数来看，除了内需增长仍高於08年9月前後的水平外，其他很多指标都与雷曼危机前的水平接近。
PMI新出口订单指数甚至低於08年9月份的水平，出口增速下滑导致国内产成品库存持续走高。目前产成品库存指数已经超过了08年的高峰值。
在库存压力下，未来PMI生产指数继续续走低的概率加大。同时由於货币信贷并未大幅扩张，消费和投资的增长并没有快速复苏，内需的增长不能弥补出口的恶化。
美国就业形势仍然严峻。11月份美国失业率下降为8.6%，比10月份下降0.4%。然而，失业率的下降并不能代表就业市场状况得到明显的改善。11月份新增非农就业人数仍然偏低，当周首次申请失业金的人数也仍处於高位。
美国失业率下降的很大部分原因是长期失业导致一部分劳动力退出劳动力市场，降低了劳动力人口的基数。未来美国面临的主要问题仍是高失业、较低增长、较低通胀甚至通缩。
**市场研判**
中期来看，我们对债市仍持积极乐观态度。首先，11月中采PMI指数仅为49%，近三年来首次跌破50%的荣枯线，表明制造业活动已出现萎缩，这使得投资者对未来经济超预期下滑的担忧进一步加剧。
其次，基於外汇占款下降以及对经济超预期下滑的担忧，央行上周下调了存款准备金率，而根据目前的形势来看，未来央行下调存款准备金率的空间较大，这将持续对债市构成刺激。
第三，央行下调存款准备金率，有助於银行扩大信贷规模，但是由於银行贷存比较高，短期内大规模放松信贷将有心无力，这是制约贷款投放的最主要因素，而且经历了09年的大起大落，央行对信贷规模的扩大会相对谨慎，因此在银监会放松贷存比指标监管之前，债市可能将阶段性面临“宽货币、紧信贷”的有利局面。
第四，从机构行为变动来看，在10月开始的行情中，基金公司（包含银行理财）是增仓最多的机构，10月份以来累计增仓1,600亿，而商业银行等大型机构增仓规模却极其有限，未来随着流动性放松，商业银行可望大幅增加债券配置，这将推动收益率再下一个台阶。(完)
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--整理 边竞; 审校 杨淑祯
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过