《交易视点》中国债市面临宽货币有利局面,收益率或再下台阶--中信

路透上海12月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报认为，债市可能将阶段性面临“宽货币、紧信贷”的有利局面，随着流动性放松，商业银行可望大幅增加债券配置，这将推动收益率再下一个台阶。

**外需不振拖累中国经济**

外需下滑拖累PMI指数走低。从11月份的PMI指数来看，除了内需增长仍高於08年9月前後的水平外，其他很多指标都与雷曼危机前的水平接近。

PMI新出口订单指数甚至低於08年9月份的水平，出口增速下滑导致国内产成品库存持续走高。目前产成品库存指数已经超过了08年的高峰值。

在库存压力下，未来PMI生产指数继续续走低的概率加大。同时由於货币信贷并未大幅扩张，消费和投资的增长并没有快速复苏，内需的增长不能弥补出口的恶化。

美国就业形势仍然严峻。11月份美国失业率下降为8.6%，比10月份下降0.4%。然而，失业率的下降并不能代表就业市场状况得到明显的改善。11月份新增非农就业人数仍然偏低，当周首次申请失业金的人数也仍处於高位。

美国失业率下降的很大部分原因是长期失业导致一部分劳动力退出劳动力市场，降低了劳动力人口的基数。未来美国面临的主要问题仍是高失业、较低增长、较低通胀甚至通缩。

**市场研判**

中期来看，我们对债市仍持积极乐观态度。首先，11月中采PMI指数仅为49%，近三年来首次跌破50%的荣枯线，表明制造业活动已出现萎缩，这使得投资者对未来经济超预期下滑的担忧进一步加剧。

其次，基於外汇占款下降以及对经济超预期下滑的担忧，央行上周下调了存款准备金率，而根据目前的形势来看，未来央行下调存款准备金率的空间较大，这将持续对债市构成刺激。

第三，央行下调存款准备金率，有助於银行扩大信贷规模，但是由於银行贷存比较高，短期内大规模放松信贷将有心无力，这是制约贷款投放的最主要因素，而且经历了09年的大起大落，央行对信贷规模的扩大会相对谨慎，因此在银监会放松贷存比指标监管之前，债市可能将阶段性面临“宽货币、紧信贷”的有利局面。

第四，从机构行为变动来看，在10月开始的行情中，基金公司（包含银行理财）是增仓最多的机构，10月份以来累计增仓1,600亿，而商业银行等大型机构增仓规模却极其有限，未来随着流动性放松，商业银行可望大幅增加债券配置，这将推动收益率再下一个台阶。(完)

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