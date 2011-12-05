〔日本债市〕公债价格上涨,受美债涨势和逢低买盘提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月5日电---日本公债价格周一上扬,因投资者从美债涨势中获得线索,推动10年期日债收益率(殖利率)触及一周最低.对欧元区债务危机的忧虑盖过了理想的美国就业数据的正面影响,此前推动美债上涨.
市场人士称,收益率曲线趋平,尽管年底前标债活动相对忙碌,但来自退休基金和寿险等投资者的需求支撑了较长期公债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。