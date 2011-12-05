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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 14:58 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,受美债涨势和逢低买盘提振

路透东京12月5日电---日本公债价格周一上扬,因投资者从美债涨势中获得线索,推动10年期日债收益率(殖利率)触及一周最低.对欧元区债务危机的忧虑盖过了理想的美国就业数据的正面影响,此前推动美债上涨.

市场人士称,收益率曲线趋平,尽管年底前标债活动相对忙碌,但来自退休基金和寿险等投资者的需求支撑了较长期公债.

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