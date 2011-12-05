〔国际油市〕布兰特原油升破110美元,伊朗情势加大供应中断风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月5日电---布兰特原油期货周一升破每桶110美元,因伊朗和西方世界之间紧张情势加剧,加大了伊朗原油发货中断的风险.伊朗是全球第五大石油出口国.
在下周于维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)会议上,伊朗可能不支持增产,提升该组织无法达成增产协议的可能.而当前能源价格高企,存在将全球经济拖入衰退的威胁.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。