〔国际油市〕布兰特原油升破110美元,伊朗情势加大供应中断风险

路透新加坡12月5日电---布兰特原油期货周一升破每桶110美元,因伊朗和西方世界之间紧张情势加剧,加大了伊朗原油发货中断的风险.伊朗是全球第五大石油出口国.

在下周于维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)会议上,伊朗可能不支持增产,提升该组织无法达成增产协议的可能.而当前能源价格高企,存在将全球经济拖入衰退的威胁.