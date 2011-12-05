〔欧洲个股〕嘉能可执行长称不会出售所持股份--报载

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透苏黎世12月5日电---嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格周一表示,只要还在嘉能可工作,他就不会出售所持的嘉能可股份.
"我们谁也没有出售过一股股份,无论是在上市前还是在上市後.我说过不止一次,只要我在这里工作,就不会考虑出售,"格拉森博格在接受瑞士报纸20 Minuten采访时表示.
据汤森路透数据,格拉森博格持有嘉能可约15.8%的股份,是该公司最大的单一持股方.今年9月时他曾增持股份.
上周五嘉能可股价收报4.1095英镑,基於已发行69亿股计算,公司总市值为284亿英镑.今年5月嘉能可首次公开发行(IPO)价为5.30英镑.(完)
--编译 王洋;审校 白云
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选