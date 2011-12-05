〔欧洲个股〕嘉能可执行长称不会出售所持股份--报载

路透苏黎世12月5日电---嘉能可(GLEN.L)执行长格拉森博格周一表示,只要还在嘉能可工作,他就不会出售所持的嘉能可股份.

"我们谁也没有出售过一股股份,无论是在上市前还是在上市後.我说过不止一次,只要我在这里工作,就不会考虑出售,"格拉森博格在接受瑞士报纸20 Minuten采访时表示.

据汤森路透数据,格拉森博格持有嘉能可约15.8%的股份,是该公司最大的单一持股方.今年9月时他曾增持股份.

上周五嘉能可股价收报4.1095英镑,基於已发行69亿股计算,公司总市值为284亿英镑.今年5月嘉能可首次公开发行(IPO)价为5.30英镑.(完)