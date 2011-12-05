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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 16:12 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升逾111美元,反应伊朗供应风险

路透新加坡12月5日电---布兰特原油期货LCOc1周一涨逾1美元,突破每桶111美元,因伊朗与西方世界的紧张情势升级,加大了伊朗原油输出可能中断的风险.伊朗是全球第五大石油出口国.(完)

--编译 隋芬;审校 沈以文

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