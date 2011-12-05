〔东京美债〕10年期公债价格小跌,交易员静待欧盟峰会举措

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月5日电---美国10年期公债周一在亚洲市场小跌,意大利公布新的撙节计划後,市场谨慎期待欧元区情势的演变,不过在本周晚些时候的欧盟(EU)峰会举行前,交易员仍然紧张.
意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元(403亿美元)的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区[ID:nCT0487569],这导致对欧元的空头回补.
10年期公债US10YT=RR价格小跌8/32,收益率(殖利率)报2.064%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。