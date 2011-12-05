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亚洲 | 2011年 12月 5日 星期一 15:12 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格小跌,交易员静待欧盟峰会举措

路透东京12月5日电---美国10年期公债周一在亚洲市场小跌,意大利公布新的撙节计划後,市场谨慎期待欧元区情势的演变,不过在本周晚些时候的欧盟(EU)峰会举行前,交易员仍然紧张.

意大利总理蒙堤周日公布300亿欧元(403亿美元)的撙节举措,其中包括加税和提高退休年龄,以稳定意大利脆弱的财政并避免危机席卷整个欧元区[ID:nCT0487569],这导致对欧元的空头回补.

10年期公债US10YT=RR价格小跌8/32,收益率(殖利率)报2.064%.

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