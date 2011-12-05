〔美国个股〕GM宣布今年令旗下欧宝扭亏的努力失败,正制定新计划--报导

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨

道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)