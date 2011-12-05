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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 15:02 BJT

〔美国个股〕GM宣布今年令旗下欧宝扭亏的努力失败,正制定新计划--报导

路透法兰克福12月5日电---德国金融时报(Financial Times Deutschland)周一援引通用汽车(General Motors,GM)(GM.N)副董事长Steve Girsky报导称,GM已宣布令旗下欧洲分支--欧宝(Opel)扭亏为盈的努力失败.

"遗憾的是,欧宝今年扭亏为盈的计划未能奏效,"Girsky在纽约接受德国金融时报采访时谈到.

该报纸援引Girsky称,欧宝执行长Karl-Friedrich将与管理层制定出一项新的计划.(完)

--编译 兰秀娟;审校

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