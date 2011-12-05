〔美国个股〕GM宣布今年令旗下欧宝扭亏的努力失败,正制定新计划--报导

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透法兰克福12月5日电---德国金融时报(Financial Times Deutschland)周一援引通用汽车(General Motors,GM)(GM.N)副董事长Steve Girsky报导称,GM已宣布令旗下欧洲分支--欧宝(Opel)扭亏为盈的努力失败.
"遗憾的是,欧宝今年扭亏为盈的计划未能奏效,"Girsky在纽约接受德国金融时报采访时谈到.
该报纸援引Girsky称,欧宝执行长Karl-Friedrich将与管理层制定出一项新的计划.(完)
--编译 兰秀娟;审校
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选