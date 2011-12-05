〔汽车产业〕Swedish Automobile称其与青汽正同中国一银行开展洽谈

路透阿姆斯特丹12月5日电---瑞典萨博汽车的母公司Swedish AutomobileSWAN.AS周一称,该公司与浙江青年莲花汽车正同中国一银行就入股萨博的意向进行洽谈,但未具体指出是哪家银行.

Swedish Automobile称,洽谈内容包括实施一项短期解决方案,使萨博能否支付11月薪资.其还表示,洽谈亦涉及持续重组.

该公司并称,洽谈结果并不确定,且需得到股东同意.(完)