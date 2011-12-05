〔汽车产业〕Swedish Automobile称其与青汽正同中国一银行开展洽谈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透阿姆斯特丹12月5日电---瑞典萨博汽车的母公司Swedish AutomobileSWAN.AS周一称,该公司与浙江青年莲花汽车正同中国一银行就入股萨博的意向进行洽谈,但未具体指出是哪家银行.
Swedish Automobile称,洽谈内容包括实施一项短期解决方案,使萨博能否支付11月薪资.其还表示,洽谈亦涉及持续重组.
该公司并称,洽谈结果并不确定,且需得到股东同意.(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。