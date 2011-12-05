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债券 | 2011年 12月 5日 星期一 15:29 BJT

〔欧元债市〕德债盘初小跌,受欧元区会议希望及意大利撙节计划推动

路透伦敦12月5日电---德国公债周一开盘略微走低,本周欧洲高层会议频繁,投资者寄望欧元区领导人在周末前朝财政联盟迈出重要脚步.

意大利提出300亿欧元撙节计划,其中包括增税和提高退休年龄,亦提振市场人气.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔将於今日稍晚会面,将向12月9日欧盟峰会共同提出框架建议.该会议被认为关系欧元区的存亡.

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