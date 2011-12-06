《交易视点》中国信用债收益率料呈陡峭化走势,配置以三年期为主--中信

路透上海12月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为,10月以来利率产品收益率明显走低,且期限利差大幅上升,有望带动信用债出现同样的陡峭化走势.

建议信用债配置仍以三年期为主,并配置一定的五年期品种,以便于在控制风险的同时,能够从收益率的陡峭化下行中获取更高的收益.品种方面,则建议加大AA和AA+品种的配置力度.

**利率债收益率陡峭下行,信用债料将受带动**

10月以来利率产品呈明显陡峭化下行趋势，期限利差大幅上升，但与之相对应的是，信用产品收益率却未同步陡峭化。

从历史表现看，不论是在中国，还是在美国，利率产品和信用产品期限利差的相关性极强，原因可能是两者同属於债券市场，所受的影响因素基本相同，波动也基本一致。

利率产品收益率的陡峭化可能将逐渐带动信用产品出现同样的趋势。从基本面看，经济增长和通货膨胀的下行支持期限利差的扩大；而从资金面看，上周央行下调准备金率充分体现了其维持资金面处於相对宽松状态的政策目的，因此回购利率有望稳定地保持在3.2%甚至更低的水平，这同样有利於短端利率的下行和期限利差的上行，因此信用产品收益率曲线同样有望出现一定陡峭化趋势。

**期限利差的影响因素**

1、期限利差与通货膨胀，两者之间存在一定的负相关关系。

一般在通货膨胀高企时期，期限利差处於低位，而在通货膨胀处於低位的时期，期限利差则明显上升。

原因可能在於长端收益率期限较长，定价时更多考虑的是通胀的平均水平，因此相对稳定，而短端利率则更关注通货膨胀的实际走势，较易受通胀波动的影响，因此在通胀较高时期，短端收益率上行更为明显，推动期限利差趋於缩窄，反之，则期限利差趋於扩大；期限利差与经济增长的关系也基本类似。

2、期限利差与基准利率。

在美国，期限利差与联邦基金利率也存在明显的反向关系，具体来看，短端利率与联邦基金利率基本同步同幅度变动，而长端利率对联邦基金利率变动的弹性相对更小，从而使得期限利差与联邦基金利率反向变动（联邦基金利率是美国的同业拆借利率，同样能反映市场的流动性状况）。

在国内，基准利率和回购利率同样与债券的期限利差负相关。

**策略建议**

准备金率的下调确认了央行保证相对宽松资金面的决心，明显降低了市场的流动性风险，同时考虑到通胀自高位下行，信用债短期内将面临相对有利的市场环境，结合我们之前的分析，收益率可能呈陡峭化下行趋势。

（1）从期限上看，虽然短融收益率下行的空间更大，但由於期限较短，因此资本利得有限，从期限上看，我们仍然建议以3年期为主，并配置一定的5年期品种，这样一方面可以控制风险，另一方面也可以从收益率的陡峭化下行中获取更高的收益；

（2）从品种看，可以加大AA和AA+品种的配置力度。(完)

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