〔金属期市〕继上周上涨後伦敦期铜持稳,投资者仍保持乐观情绪

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡12月5日电---伦敦期铜周一持稳,上周则创下五周来最佳周度表现,本周欧洲将有重要峰会登场,投资人预期将会有大胆举措出炉以抑制欧债危机.
伦敦金属交易所(LME)称由於错误指令,取消三个月期铜在周一开盘时的部分交易,当时价格上冲到每吨8,000美元上方.[ID:nCN1261800]
欧洲央行(ECB)新任总裁德拉吉表示,若政治领袖在周五峰会上就推行更严格的预算控制达成一致,ECB准备采取更有力的行动.欧元区领导者希望在此次峰会上达成一项令人信服的计划,以解决长达两年的债务危机.
道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月10日 - 媒体公司维亚康姆(Viacom)周四计划改造其业务，在美国广告销售持续下跌之际专注于六个品牌。 维亚康姆周五早盘股价下跌0.9%，报43.49美元。(完) (编译 戴素萍 审校 利棣儿)
美国地质调查局(USGS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选