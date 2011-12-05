〔金属期市〕继上周上涨後伦敦期铜持稳,投资者仍保持乐观情绪

路透新加坡12月5日电---伦敦期铜周一持稳,上周则创下五周来最佳周度表现,本周欧洲将有重要峰会登场,投资人预期将会有大胆举措出炉以抑制欧债危机.

伦敦金属交易所(LME)称由於错误指令,取消三个月期铜在周一开盘时的部分交易,当时价格上冲到每吨8,000美元上方.[ID:nCN1261800]