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货币新闻 | 2011年 12月 5日 星期一 15:51 BJT

〔金属期市〕继上周上涨後伦敦期铜持稳,投资者仍保持乐观情绪

路透新加坡12月5日电---伦敦期铜周一持稳,上周则创下五周来最佳周度表现,本周欧洲将有重要峰会登场,投资人预期将会有大胆举措出炉以抑制欧债危机.

伦敦金属交易所(LME)称由於错误指令,取消三个月期铜在周一开盘时的部分交易,当时价格上冲到每吨8,000美元上方.[ID:nCN1261800]

欧洲央行(ECB)新任总裁德拉吉表示,若政治领袖在周五峰会上就推行更严格的预算控制达成一致,ECB准备采取更有力的行动.欧元区领导者希望在此次峰会上达成一项令人信服的计划,以解决长达两年的债务危机.

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